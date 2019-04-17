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Cezayir'de Barolar Birliği Cumhurbaşkanlığı seçimini "grev"le protesto ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:01 | Son Güncelleme

Cezayir Barolar Birliği, 4 Temmuz'da planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimini protesto için altı günlük grev yapıyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir Barolar Birliği, 4 Temmuz'da planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimini protesto için bugünden itibaren altı gün sürecek greve başladı.

Barolar Birliği, ülke genelindeki tüm adli faaliyetlerini bugün itibarıyla durdurduğunu açıklayarak, Cumhurbaşkanlığı seçimini protesto için başladıkları grevin pazartesi sonlanacağını duyurdu.

Bununla birlikte başkentteki Adalet Konseyi önünde toplanan avukatlar, 2 Nisan'da istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın "rejiminden kalan tüm isimlerin görevden ayrılması yönünde" pankartlar taşıdı.

Burada söz alan Avukat Halef eş-Şerif, Barolar Birliği Meclisinin cuma günü aldığı altı günlük boykot kararını uygulamaya başladıklarını belirterek, "Barolar Birliği, halkın meşru taleplerinin tamamının destekçisidir. Bu taleplerin gerçekleşmesi için halka tüm desteğimizi sunuyoruz." dedi.

Ayrıca yerel basındaki haberlere göre, ülke genelindeki başlıca kentlerde avukatların cübbeleriyle gösterilere katıldığı belirtildi.

Cezayir Barolar Birliği, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkedeki "mevcut seçim yasasıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin adil biçimde tamamlanamayacağı gerekçesiyle" grev kararı almıştı.

- Buteflika gitti, protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıl yönetimde kalan Cumhurbaşkanı Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti. Buteflika'dan sonra Anayasa'ya göre geçici Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "güç" diye isimlendiriyordu.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra "güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.

Cezayirliler, soyadlarına atıfta bulunarak "üç B" diye tanımladıkları, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda gösterilerinde tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.

Anayasa Konseyi Başkanı Bilayz, dün istifa etmiş yerine Kemal Feniş atanmıştı.

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