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Cezayir'de başsavcı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 22:38 | Son Güncelleme

Başkent Başsavcısı Binkesir bin İsa ile Yolsuzluğu Önleme Merkez Büro Başkanı Muhtar Rahmani görevden alındı

CEZAYİR (AA) - Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Başkent Başsavcısı Binkesir bin İsa ile Yolsuzluğu Önleme Merkez Büro Başkanı Muhtar Rahmani'yi görevden aldı.

Cezayir devlet televizyonunda yayınlanan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih'in, Bin İsa'yı Başkent Başsavcılığı görevinden alarak yerine Yüksek Mahkemede Başsavcı Yardımcısı Zagmati Bilkasım'ı atadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 2010'da yolsuzluklarla ilgili soruşturma yapmak üzere kurulan Yolsuzluğu Önleme Merkez Bürosu'nun Başkanı Rahmani'nin de görevinden alındığı ve yerine Muhtar Lahdari'nin atandığı kaydedildi.

Başkent Başsavcılığına getirilen Zagmati Bilkasım, 2016'da eski Enerji Bakanı Şekib Halil hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmasının ardından eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından başsavcılık görevinden alınmıştı.

- Cezayir'de yolsuzluk soruşturmaları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti.

Ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanı tutuklananlar arasında yer almıştı.

Baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarına bazı kesimler destek verirken, bazı Cezayirliler de yolsuzluk soruşturmalarının asıl hedefine hizmet etmekten çok tasfiye amaçlı kullanıldığı eleştirisini yapıyor.

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