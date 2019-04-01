CEZAYİR (AA) - Cezayir'de başlatılan "yolsuzluk ve yurt dışına para kaçırma" soruşturması kapsamında bazı kişilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin Cezayir Başsavcılığına dayandırdığı habere göre, "yolsuzluk ve yurt dışına para kaçırma" soruşturması kapsamında bazı isimlere yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Haberde, haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilen isimlere ilişkin ise bilgi verilmedi.

- Cezayir basınında "cumhurbaşkanlığına yakın isimler" iddiası

Yerel basında yer alan haberlerde ise "cumhurbaşkanlığına yakın bazı iş adamları hakkında soruşturma başlatıldığı ve pasaportlarına el konulduğu" iddia edildi.

Söz konusu haberlerde Sivil Havacılık Kurumu'nun, ülkedeki havaalanlarında özel uçaklar iniş-kalkış yasağı getirildiği ileri sürüldü.

Cezayir'de dün Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın en önemli iş adamlarından biri olarak bilinen Ali Haddad'ın gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

