Cezayir'de Bedevi hükümetine karşı tepkiler sürüyor

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre bir grup Cezayirli, şiddetli yağmura rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren Bedevi hükümetindeki Ulaştırma Bakanı Mustafa Kuraba'nın teftiş için ziyaret edeceği metro istasyonu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Ancak Cezayirliler, Buteflika'nın görevden ayrılmadan bir gün önce atadığı Nureddin Bedevi başbakanlığındaki hükümetin de istifasını istiyor.

Kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem için cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Buteflika'ya karşı şubat ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ay sonunda ordunun da müdahalesiyle cumhurbaşkanının istifasıyla sonuçlandı.

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Buteflika karşıtı gösterilerin yedinci haftasında başkent ve diğer büyük kentlerde sokaklara dökülen on binlerce Cezayirli, cumhurbaşkanının devletin zirvesinde bıraktığı isimlerin de ayrılmasını talep etti.

Cezayirliler, Millet Konseyi Başkanı olarak ülkeyi seçime götürecek geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın yanı sıra Başbakan Nureddin el-Bedevi hükümetinin de görevden ayrılmasını talep ediyor.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi cumhurbaşkanından ziyade rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor.

