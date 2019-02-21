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Cezayir'de benzin ihtiyacına cevap vermesi planlanan rafineri açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 22:12 | Son Güncelleme

Cezayir'de benzin ihtiyacına cevap vermesi planlanan rafineri açıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de milli enerji şirketi Sonatrach tarafından modernize edilen petrol rafinerisi hizmete açıldı.

İki yıl süren modernizasyon ve bakım çalışmasının ardından yeniden faaliyete başlayan rafinerinin Cezayir'in benzin ihtiyacına cevap vermesi bekleniyor.

Başkentin güneyinde yer alan rafinerinin kapasitesi yaklaşık 1 milyon ton artışla yılık 3 milyon 700 bin tona yükseltildi.

Sonatrach İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Mazigi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rafinerinin bu yılın ilk yarısından itibaren ülkenin benzin ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacağını ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Cezayir, günlük ürettiği 1,06 milyon varil ham petrolün büyük kısmını ihraç ediyor ve petrol işleme tesislerinin yetersizliği nedeniyle yakıt ithal ediyor.

Cezayir Enerji Bakanı, pazartesi günü, ülkesinin 2022'den itibaren kendi kendine yeterliliği sağladıktan sonra Afrika ve Avrupa pazarlarına benzin ihraç edebileceğini söylemişti.

Cezayir'de başkentteki rafinerinin dışında Skikda, Arzev, Hasi Mesud ve Adrar rafineleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Rafineri Sonatrach

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