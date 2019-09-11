HABER

Cezayir'de beş ton esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

Cezayir'in Oran kenti açıklarındaki Almanya bandıralı bir teknede 5 ton esrar ele geçirildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in Oran kenti açıklarındaki Almanya bandıralı bir teknede Cezayir Sahil Güvenliğinin 5 ton esrar ele geçirdiği bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Sahil Güvenlik ekiplerinin Oran kentinin 15 deniz mili açığında arızalanan bir tekneyi limana çektiği, üç yabancı uyruklu kişinin bulunduğu teknede yapılan inceleme sonucu yaklaşık 5,2 ton esrar ele geçirildiği" belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancıların uyruğuna veya geminin rotasına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı ancak soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Cezayir'de geçen yıl mayıs ayında Brezilya'dan yola çıkan bir gemide 700 kilogram kokain yakalanmıştı. Baskının ardından, askeri ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimler bu ticaretle ilişkili olduğu iddiaları üzerine görevden alınmıştı.

Uluslararası basın, gemideki baskın sonrasında, "yetkilileri rüşvetle satın alınan" Cezayir'in, Avrupa'ya yönelik yasa dışı uyuşturucu ticaretinde yeni bir liman olarak kullanıldığı yorumunu yapmıştı.

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Telef olmuş iki yeşil deniz kaplumbağası sahile vurduTelef olmuş iki yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu
Üsküdar'da kayalıklardan denize düşen kişiyi vatandaşlar kurtardıÜsküdar'da kayalıklardan denize düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

Son dakika: Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Wikipedia yasağında yeni gelişme!

Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

Oturma eylemi yaparken aldığı haberle yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.