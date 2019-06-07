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Cezayir'de Bin Salih seçime kadar görevde kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 00:47 | Son Güncelleme

Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar görevini sürdüreceğini açıkladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar görevine devam edeceğini belirtti.

Bin Salih, Cezayir resmi televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Anayasa Konseyinin, 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi ve Bin Salih'in görev süresinin seçimler yapılıncaya kadar uzatılması kararı gereğince görevini sürdüreceğini söyledi.

Bin Salih ayrıca Cezayirli siyasi kesimlere seçimlerin en kısa zamanda yapılabilmesi amacıyla uzlaşmacı atmosferin oluşturulması için görüşmeler yapma çağrısında bulundu.

Demokratik yollarla seçilecek bir cumhurbaşkanının ülkenin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelme konusunda katkı sağlayacağını belirten Bin Salih, "Vakit kaybetmeden, kabul edilebilir süreler içerisinde seçime gidilmesinin siyasi açıdan en faydalı ve demokratik açıdan da en akılcı yol olduğunu düşünüyorum." dedi.

Cezayir Anayasa Konseyi, geçen pazar günü 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edildiğini duyurmuştu.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, adaylık başvurularının görüşülmesi için gerçekleştirilen toplantıda, adayların tanınmayan kişiler olması ve gerekli evrakı teslim etmemeleri nedeniyle seçimlerin 4 Temmuz'da yapılmaması kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, seçim komisyonunu yeniden toplanmaya çağırması ve yeni cumhurbaşkanı seçilerek seçim sürecinin tamamlanması gerektiği vurgulanmıştı.

Ülkede 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık başvurularının tamamlanması için verilen süre 26 Mayıs'ta dolmuş ancak başvuru yapan 77 kişiden hiçbiri başvurularını tamamlamamıştı.

Bin Salih, 10 Nisan'da, cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu.

Anayasa'ya göre işleyen seçim takvimi uyarınca cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağının açıklanmasına karşı sivil toplum ve muhalefetten boykot çağrıları yükselmişti.

Yaklaşık 3 aydır her hafta aralıksız gösterilerine devam eden Cezayirliler, Anayasa'ya göre geçiş dönemini yürüten devletin zirvesindeki isimleri "Buteflika döneminin temsilcileri" olarak nitelendirerek seçimlere bu geçici yönetimle gidilmesini reddetmişti.

Cezayir'de ordu ve yönetimden seçimlerin bir an önce gerçekleştirilmesi çağrısı gelirken, sivil toplum ve muhalefet bir geçiş döneminin ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi yönünde fikir beyan ediyor.

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Cezayir seçim

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