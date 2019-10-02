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Cezayir’de bina çöktü: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Cezayin’in Oran şehrinde bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.Cezayir’in başkentine 400 kilometre batısında bulunan Oran şehrine bağlı Choubo bölgesinde bir binada çökme meydana geldi.

Cezayin’in Oran şehrinde bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Cezayir’in başkentine 400 kilometre batısında bulunan Oran şehrine bağlı Choubo bölgesinde bir binada çökme meydana geldi. Yetkililer, çökme nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Kurtarma ekipleri kısa sürede binanın bulunduğu bölgeye ulaştı ancak ev sahibi adam ve eşi hayatını kaybetti. Yaralılar ise en yakın hastanelere taşındı.
Altı ay önce Kasbah şehrinde bir apartmanın çökmesiyle aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, şehrin valisi görevden alınmıştı.

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