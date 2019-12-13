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Cezayir'de binlerce kişi cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonucunu protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 21:19 | Son Güncelleme

Cezayir'de binlerce kişi cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonucunu protesto etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de binlerce kişi dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonuçlarını protesto etti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "mevcut yönetimle seçimlere gidilmemesi" talebiyle devam eden gösteriler 43'üncü haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, muhalefetin ve sokağın "yönetimde köklü değişiklikler olmadan sandığın kurulmaması" yönündeki itirazlarına rağmen dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve bugün açıklanan sonuç protesto edildi.

- "Eski rejimin yeni yüzlerine hayır"

Göstericiler, üzerinde "seçime hayır" yazan kırmızı kartların yanı sıra "boyun eğmeyeceğiz", "eski rejimin yeni yüzlerine hayır", "çetelerin seçilmesine hayır" ve "kimseyi seçmedik kimse de bizi temsil etmiyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocuların ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan adayların hiçbirinin "kendilerini temsil etmediğini" ifade eden döviz, pankart ve fotoğraflar açması dikkati çekti.

Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilmişti.

- Cezayir'in çalkantılı geçen yılı

Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte kitlesel protestolara sahne oldu. Buteflika'nın, "ordunun uyarılarıyla" nisan ayında istifa etmesine rağmen gösteriler durmadı.

Ülkede dün bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir gösteri protesto seçim

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