Cezayir'de bir eski Başbakan daha yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 2012 ile 2017 yılları arasında görev yapan eski Başbakan Abdülmelik Sellal, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Devlet televizyonunun haberine göre, Yüksek Mahkeme'nin hakkında tutuklama kararı verdiği eski Başbakan Sellal, başkent Cezayir'deki Hiraş Cezaevine gönderildi.

Cezayir resmi haber ajansı APS de Sellal'a "kamu malını israf, kamu görevini suistimal ve iş adamlarına haksız kazanç sunma" gibi suçlamalar yöneltildiğini aktardı.

Ülkede dün akşam da benzer şekilde, eski Başbakan Ahmed Uyahya ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdulgani Zalan, haklarında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezayir Bölge Mahkemesi Başsavcılığı, 26 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal'ın da aralarında yer aldığı bazı eski bakanlar, valiler, üst düzey bürokratlar ve siyasilerin haklarındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye sevk edildiğini duyurmuştu.