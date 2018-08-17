CEZAYİR (AA) - Cezayir'de arkeolojik kazılarda bulunan 3 milyon yıllık nesli tükenmiş bir fil türüne ait kemik parçaları kamuoyuna tanıtıldı.
Cezayir haber ajansı APS'ye göre, nesli tükenmiş bir fil türü olan Stegodon'a ait kemik parçalarına ilişkin Cezayir Tarih Öncesi Araştırma Merkezi'nde Kültür Bakanı İzzeddin Mihubi'nin de katılımıyla düzenlenen programda bilgi verildi.
Cezayir Tarih Öncesi Araştırma Merkezi'nde, araştırmacı Muhammed Sahnuni ile yabancı uzmanların yaptığı kazılar sonucu ulaşılan kemik parçalarının Cezayir ve Kuzey Afrika'da bulunan en eski hayvan kalıntısı olduğu belirtiliyor.
Araştırmacı Rizika Şeli, programda yaptığı açıklamada, kemik parçalarına farklı disiplinlerden pek çok uzmanın ortak çalışması sonucu ulaşıldığını ve söz konusu keşfin, bu türün Kuzey Afrika'daki gelişiminin anlaşılması için önemli olduğunu söyledi.
Cezayir'de bilim adamları 31 Temmuz'da Setif iline bağlı Ayn el-Hınneş bölgesinde yapılan kazılarda söz konusu fil türüne ait kemik parçaları bulmuştu.
Güney Amerika ülkelerinde 4 uçak, bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı
Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!
İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas ile kritik görüşme
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum