Cezayir'de Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, iktidardaki "Ulusal Kurtuluş Cephesi"nin (FLN), gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayının, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika olduğu açıklandı.

FLN Genel Sekreteri Cemal Velid Abbas, partinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partinin tek seçenek ve adayının Buteflika olduğunu" açıkladı.

Daha önce Buteflika'ya, 5. dönem cumhurbaşkanlığı için adaylık yarışına girme çağrısı yapan parti, resmi olarak ilk defa adayını açıklamış oldu. FLN'nin yanı sıra Ulusal Demokratik İttifak, Genel İşçi Sendikası ve diğer bazı partiler ile üniversite öğrenci örgütleri de Buteflika'ya adaylık çağrısı yapmış, muhalif partiler ve bazı kesimler ise Buteflika'nın sağlık sorunlarından ötürü buna karşı çıkmıştı.

Cezayir'de, seçimlerin Nisan 2019'da yapılması planlanıyor. Buteflika, henüz adaylık çağrılarına herhangi bir yanıt vermedi.

