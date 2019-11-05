Cezayir'de Buteflika dönemi kadın Kültür Bakanı'na hapis cezası

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin Kültür Bakanı Halide Tumi'ye yolsuzluk suçlamasıyla geçici hapis cezası verildi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Yüksek Mahkeme'de hakim karşısına çıkan Tumi hakkında, Kültür Bakanı olarak görev yaptığı dönemde "hak etmeyen kişilere ayrıcalıklar tanıma", "görevi ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarıyla geçici hapis cezasına hükmedildi.

Eski Bakan Tumi, Buteflika dönemi yetkililerine yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında hapis cezası alan ilk üst düzey kadın yetkili oldu.

2002- 2014 yıllarında Kültür Bakanı olarak görev yapan 61 yaşındaki Tumi, Batı kültürünü savunan kadın derneklerinin yanında yer alan biri olarak da tanınıyor.

Cezayir yasaları, geçici hapis cezasının 4 aydan fazla olmamasını içeriyor.

- Buteflika'nın adamları demir parmaklıklar ardında

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kaldı.