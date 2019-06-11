HABER

Cezayir'de Buteflika dönemini anlatan kitap tartışmalara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dönemini ele alan "Kaderin Adamı Buteflika" isimli kitap tartışmalara yol açtı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 1999-2019 yıllarında iktidarda kalan ancak beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından halk protestoları ile ordunun aldığı pozisyon neticesinde görevini bırakmak zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın dönemini ele alan kitap tartışmalara yol açtı.

Gazeteci-yazar Abdulaziz Bubakir tarafından "Kaderin Adamı Buteflika" ismiyle kaleme alınan 126 sayfalık kitap 24 başlık altında toplandı. Söz konusu kitap Buteflika döneminin önemli noktalarına ışık tutuyor.

Bubakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitaptaki tüm bölümleri Buteflika döneminde yazdığını söyledi.

Buteflika'nın kendisine muhalefet etmediğini tam tersine en iyi okuyucularından birisi olduğuna dikkati çeken Bubakir, "Özetlerle yetinmez makalenin tümünü isterdi. Bazı yazılarım sebebiyle Buteflika'nın çevresinden tepki aldım ancak Buteflika'dan almadım." diye konuştu.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Şadli Bencedid'in Bubakir'e şahsi olarak "Eski General ve Savunma Bakanı Halid Nezzar'ı 90'larda savunma bakanı olarak atadığı için pişman olduğu" yönündeki ifadeleri de kitapta yer alıyor.

- Yargıya başvurma tehdidi

Bunun üzerine Nezzar'ın "Hakkında asılsız yazı içerdiği" gerekçesiyle kitabın yasaklanması için yargıya başvurma tehdidinde bulunması medyada geniş yer bulurken kitap Cezayir'de tartışmalara yol açtı.

Aynı zamanda Rus edebiyatı uzmanı ve siyaset bilimi hocası da olan Bubakir kitabında Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının yanı sıra, şahsiyetine, ideolojik ve fikri eğilimlerine de yer veriyor.

"Kaderin Adamı Buteflika" isimli kitapta, Buteflika'nın Cezayir'in bağımsızlığının ilk yıllarından bu yana Fransa'ya karşı özel bir bakış açısı olduğu ve Fransa ile tarihi bir uzlaşma yapmayı hayal ettiği bilgisi paylaşılıyor.

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralıGÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Kırıkkale’de selin yaraları sarılıyorKırıkkale’de selin yaraları sarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir kitap

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazada ölen oğlunun başından ayrılamadı! Görenler gözyaşlarına engel olamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterlerle kurtardılar

Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterler devreye girdi

Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.