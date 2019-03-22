HABER

Cezayir'de Buteflika karşıtı gösteriler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmasını istedi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra pek çok şehirde meydanları dolduran Cezayirliler Buteflika'nın istifasını istedi.

Başkentteki Merkez Postahane ve Maurice Audin meydanlarında toplanan binlerce kişi, mevcut sistemin sonunun geldiğini ifade eden "Son" yazılı dövizler taşıdı.

- Fransa karşıtı sloganlar atıldı

Göstericilerin Buteflika'nın yanı sıra Fransa ve Başbakan Nureddin Bedevi ile Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra karşıtı sloganlar atması dikkati çekti.

- Başkentte metro seferleri durduruldu

Başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kentin farklı noktalarında metro seferleri durduruldu.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ulusal diyalog konferansı düzenleme taahhüdünü yineleyerek, halkın her kesiminin temsil edileceği konferansta ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını ifade etmişti.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Sivas'ın içme suyu ihtiyacı için baraja takviyeSivas'ın içme suyu ihtiyacı için baraja takviye
Söylenen sayı kadar havlayıp, yiyeceği alıyorSöylenen sayı kadar havlayıp, yiyeceği alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika gösteri

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.