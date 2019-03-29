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Cezayir'de Buteflika karşıtı gösteriler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

Başkentte Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin uzatılmasına karşı düzenlenen gösterilerde "Ordu ve halk kardeştir" sloganları atıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin uzatılmasına karşı gösteriler devam ediyor.

Başkent Cezayir'deki El-Berid el-Merkezi Meydanı'nda düzenlenen Buteflika karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in cumhurbaşkanı makamının boşaltılması çağrısına işaretle, "Nihayet ordu sesini yükseltti" afişi açan göstericiler, "Ordu ve halk kardeştir" sloganları attı.

Göstericiler ayrıca sloganlarla Meclis Başkanı Abdulkadir bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi başta olmak üzere Buteflika yönetiminin sembol isimlerine de tepki gösterdi.

Ülkede cuma namazı çıkışı kapsamlı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, salı günü ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

Muhalefet partilerinin çoğu, Salih'in çağrısını halkın taleplerinin karşılanması açısından yetersiz bulduğunu açıklarken iktidar yanlısı partiler öneriyi destekledi.

- Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

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Buteflika Cezayir

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