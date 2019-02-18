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Cezayir'de Buteflika karşıtlarına sokağa çıkmama çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyası müdürü Abdulmalik Sellal: - "Diğerlerinin (muhalifler) görüşlerini kabul ediyoruz bunda sorun yok ancak bunun barışçıl yollardan olması gerekir. Sokağa çıkmayı gerektirecek bir sebep yok"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyası müdürü Abdulmalik Sellal, ülkede yapılan gösterilere ve gösteri çağrılarıyla ilgili olarak, "aklın sesine kulak verme ve sokağa çıkmama" çağrısı yaptı.

Cezayirli Kadınlar Birliği'nin toplantısında konuşan Sellal, Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığına aday olmasına karşı çıkanların düzenlediği gösteriler ve gösteri çağrılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"Biz diğerlerinin (muhalifler) görüşlerini kabul ediyoruz bunda sorun yok ancak bunun barışçıl yollardan olması gerekir. Sokağa çıkmayı gerektirecek bir sebep yok." diyen Sellal, Buteflika'nın sözünü verdiği ulusal konferansın kapılarının muhaliflere de açık olacağını kaydetti.

Buteflika'nın sağlık problemlerine de değinen Sellal, "Buteflika, yönetime geldiğinde (1999) sağlığı gayet iyiydi ama Cezayir hastaydı. Cezayir şimdi güçlü, onun sağlığı bozuldu ama görevine devam etmeyi kabul etti." diye konuştu.

Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına karşı geçen günlerde gösteriler düzenlenmişti.

Abdülaziz Buteflika, 10 Şubat'ta halka yönelik yayımlanan mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olduğunu açıklamış ve seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti. Buteflika mektupta "Şahsımı nisan ayında yapılacak seçimlerde güveniniz ile tekrar onurlandırırsanız, bu yıl bütün siyasi, ekonomik ve sosyal güçleri reform için ulusal bir konferansa davet edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir gösteri

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