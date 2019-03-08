Cezayir'de Buteflika karşıtlarından protesto

Cezayir'de Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerdeki adaylığına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Cezayir başta olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde protesto gösterisi düzenledi.

Reuters haber ajansı, gösterilerin büyük oranda barışçıl geçtiğini, ancak polisin başkentte protestocuların başkanlık sarayına ulaşmasını engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi. Ajans, polisin göstericilere karşı kentin başka bölgelerinde de göz yaşartıcı gaza başvurduğunu belirtti.

Cezayir'deki gösteriler, 1999 yılında devlet başkanı olan ve dört dönemdir bu görevi yürüten 82 yaşındaki Buteflika'nın, sağlık durumu uzun süredir kötü olmasına karşın 10 Şubat'ta seçimler için adaylığını açıklamasının ardından başlamıştı.

2013 yılında geçirdiği felç sonrası tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan ve o tarihten bu yana nadiren kamuoyunun karşısına çıkan Buteflika, 24 Şubat'ta "rutin sağlık kontrolü" gerekçesiyle İsviçre'nin Cenevre kentine gitmişti. Yaklaşık iki haftadır Cenevre'deki bir hastanede kalan Buteflika'nın ülkesine döneceği tarih açıklanmadı.