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Cezayir'de Buteflika karşıtlarından protesto

08.03.2019 21:49 | Son Güncelleme

Cezayir'de Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın beş dönem üst üste görev yapmak için aday olmasını protesto eden on binlerce kişi gösteri düzenledi.

Cezayir'de Buteflika karşıtlarından protesto

Cezayir'de Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerdeki adaylığına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Cezayir başta olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde protesto gösterisi düzenledi.

Reuters haber ajansı, gösterilerin büyük oranda barışçıl geçtiğini, ancak polisin başkentte protestocuların başkanlık sarayına ulaşmasını engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi. Ajans, polisin göstericilere karşı kentin başka bölgelerinde de göz yaşartıcı gaza başvurduğunu belirtti.

Cezayir'deki gösteriler, 1999 yılında devlet başkanı olan ve dört dönemdir bu görevi yürüten 82 yaşındaki Buteflika'nın, sağlık durumu uzun süredir kötü olmasına karşın 10 Şubat'ta seçimler için adaylığını açıklamasının ardından başlamıştı.

2013 yılında geçirdiği felç sonrası tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan ve o tarihten bu yana nadiren kamuoyunun karşısına çıkan Buteflika, 24 Şubat'ta "rutin sağlık kontrolü" gerekçesiyle İsviçre'nin Cenevre kentine gitmişti. Yaklaşık iki haftadır Cenevre'deki bir hastanede kalan Buteflika'nın ülkesine döneceği tarih açıklanmadı.

Buteflika'dan uyarı

Buteflika, Perşembe günü yayımladığı yazılı açıklamada, birçok Cezayirlinin "barışçıl şekilde görüşlerini ifade etmek" için gösterilere katıldığını belirtirken, eylemcilerin arasına karışabilecek bazı "sinsi" grupların sebep olabileceği "kaosa" karşı uyarıda bulundu. Buteflika, 1990'lı senelerde yaşanan iç savaş dönemindeki "kanlı trajedi" yıllarının ardından birlik ve barışın sağlanması için Cezayir halkının "acı bir bedel ödediğini" hatırlattı.

Cezayir'de dün ayrıca başkent sokaklarına çıkan yaklaşık bin avukat, Buteflika'nın, sağlık durumu nedeniyle seçimlerden diskalifiye edilmesi gerektiğini savunarak eylem düzenledi.

AFP,dpa,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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