CEZAYİR (AA) - Cezayir'in pek çok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları, 20'nci haftasında da devam etti. Cezayir'in Fransa sömürgesinden kurtulmasının 57. yıl dönümüyle aynı güne denk gelen bugünkü gösterilerde, eski rejimin temsilcilerinin görevi bırakması ve bağımsızlık savaşının hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde sloganlar atıldı.

Başkent Cezayir başta olmak üzere Skikda, Cicel, Tizi Vuzu, Burc Bu Ariric, Becaye, Mediye ve Kosantine kentlerinde düzenlenen gösterilerde, yönetimin halka devredilmesi, demokratik ve sosyal devletin inşa edilmesi ve "iktidarın kaynağının halk olduğu" belirtilen Anayasa'nın 7 ve 8. maddelerinin uygulanması çağrısında bulunuldu.

Gösterilerde ayrıca geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in krize çözüm için önerdiği yol haritasını destekleyenler ile karşı çıkanların farklı sloganlar attığı görüldü.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, önceki gün, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla "bağımsız isimlerden" oluşacak bir grubu ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirmişti.

