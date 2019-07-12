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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 20:36 | Son Güncelleme

Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren kitlesel halk protestoları 21'inci haftasında da "eski rejim temsilcilerinin yönetimden ayrılması" talebiyle devam etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 21'inci haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir başta olmak üzere Skikda, Tizi Vuzu, Burc Bu Ariric, Becaye, Cilfe, Vehran ve Musteganim kentlerinde sokak ve meydanları dolduran göstericiler, Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması, ulusal birliğe bağlı kalınması ve Anayasa'nın "iktidarın kaynağının halk olduğu" belirtilen 7 ve 8. maddelerinin uygulanması çağrısında bulundu.

- Gösterilerde "yarı final sevinci"

Göstericiler ayrıca 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'ni penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup eden Cezayir'in, yarı finale yükselmesini de kutladı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, Cezayir ile Fildişi Sahili dün Süveyş Stadı'nda karşılaşmıştı. Cezayir, Nijerya ile yarı finalde 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.

- Protestolar sürüyor

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Cezayirliler, geçiş dönemini yürüten devletin zirvesindeki bazı isimleri "Buteflika döneminin temsilcileri" olarak görüyor.

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Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcileri Cezayir gösteriler

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