CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması ve devlet sisteminde köklü değişiklikler yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 25'inci haftasında da başkent Cezayir ile birçok kentte düzenlenen gösterilerle devam etti.

Önceki haftalara göre katılımın daha düşük olduğu gösterilerde, "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması istendi.

Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ifade eden eylemciler, "çetelerle diyaloğa hayır", "halk baskı ve ekonomik sömürgeden uzak özgürlük istiyor", "tutuklular serbest bırakılsın" şeklinde sloganlar attı.

Gösterilerde ayrıca "sivil itaatsizlik yolda" sloganları atılması dikkati çekti.

Bu slogan ilk defa geçen haftaki protestolarda dillendirilmişti.

- Ne olmuştu?

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.