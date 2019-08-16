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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

Abdulaziz Buteflika'yı nisan ayında istifaya götüren kitlesel halk protestoları 26'ncı haftasında da "eski rejim temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya götüren kitlesel halk protestoları 26'ncı haftasında da başkent Cezayir ile birçok kentte düzenlenen gösterilerle devam etti.

Başkentte binlerce kişi 1 Mayıs Meydanı'ndan Merkez Posta Binası ile Maurice Audin meydanlarına kadar yürüdü.

Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ve bu kişilerle bir seçim sürecine girilmesini de reddettiklerini dile getiren eylemciler, "çetelerle diyaloğa hayır" sloganları attı.

Gösterilerde ayrıca geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in yanı sıra Başbakan Nureddin Bedevi ve kabine üyeleri aleyhine de sloganlar atıldı.

Eylemciler, taleplerinin dikkate alınmaması halinde tatil döneminin sona ereceği eylül ayında katılımın çok daha yoğun olacağı büyük gösteriler düzenleyeceklerini ifade etti.

- Ne olmuştu?

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkede sağlıklı bir ortamda seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ile yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısında bulunmuştu.

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Buteflika Cezayir eylem gösteri protesto

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