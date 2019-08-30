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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 21:14 | Son Güncelleme

Abdulaziz Buteflika'yı nisan ayında istifaya götüren kitlesel halk protestoları 28'nci haftasında da binlerce kişinin katılımıyla devam etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması ve halkın egemenliğine saygı duyulması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya götüren kitlesel halk protestoları binlerce kişinin katılımıyla 28'nci haftasında da başta başkent Cezayir olmak üzere Vahran, Konstantin gibi kentlerde devam etti.

Önceki haftalara göre katılımın daha yüksek olduğu gösterilerde, "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması istendi.

Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ifade eden eylemciler, "çetelerle diyaloğa ve seçime hayır", "biz bir buçuk milyon şehidin torunlarıyız, zafere kadar diz çökmeyeceğiz" ve "hepiniz gideceksiniz" şeklinde slogan attı.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun uyarıları sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

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Cezayir protesto

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