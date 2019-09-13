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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 21:17 | Son Güncelleme

Ülkede rejimin eski temsilcilerine yönelik gösteriler, 30. haftasında binlerce kişinin katılımıyla birçok kentte yapıldı - Cezayir parlamentosunun iki kanadının seçim yasasını onaylanmasıyla cumhurbaşkanlığı seçimleri yasal sürece girdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestoları, binlerce kişinin katılımıyla 30'uncu haftasında da başkent Cezayir olmak üzere Vahran,Tizi Vuzo, ve Konstantin gibi kentlerde devam etti.

Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ifade eden eylemciler, "çetelerle seçime hayır", "durmayacağız" ve "köklü bir rejim değişikliği istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, çarşamba günü yaptığı konuşmada, "Daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini konuşuyorduk. Şimdi ise seçimlerin belirlenen tarihlerde gerçekleşeceğine eminiz." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Cezayir'de Parlamentonun İkinci Kanadı, seçim kanununda değişiklik öngören iki yasa tasarısını onayladı.

Seçim kanunundaki değişikliğin Anayasa Konseyinin onaylamasından sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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"Buteflika rejimi temsilcileri Cezayir seçimler

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