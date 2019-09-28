CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan kişilerin yönetimden uzaklaştırılması ve halkın egemenliğine saygı duyulması talebiyle başkent Cezayir'in bazı cadde ve meydanlarında gösteri düzenlendi.

Ülkede 22 Şubat'ta başlayan ve Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestoları, binlerce kişinin katılımıyla 32'inci haftasında da devam etti.

Göstericiler, eski başbakanlar Abdulmecid Tebbun ve Ali bin Flis gibi isimlerin 12 Aralık'taki seçimlerde aday olmasına karşı olduklarını ifade eden sloganlar attı ve üzerinde "Buteflika rejimini düşürmek için sokağa çıkıp sonra bu rejimin denetiminde yapılan seçime katılmanın aptallık olduğu" belirtilen ifadelerin yer aldığı pankartlar açtı.

Cezayir emniyeti ise gösterilerin düzenlendiği meydan ve caddelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Cezayir Genelkurmayının, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermesi üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta yeni seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.