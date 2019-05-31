HABER

Cezayir'de "Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 20:23 | Son Güncelleme

Cezayir'de "Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de on binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve kalıcı reform talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Cezayir'de üç ayı aşkın süredir gerçekleştirilen eylemler kapsamında bugün de sokaklara çıkan protestocular "Buteflika müttefikleri" olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhine sloganlar atarak gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı ve başkentteki Diduş Murad Caddesi'ne doğru yürüdü.

Göstericiler, "Askeri değil sivil devlet", "sivil devlet için barışçıl gösteri", "Fransa'nın çocuklarıyla diyaloğa hayır" ve "Sadık olanlarla diyaloğa evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Başkentin yanı sıra Vehran, Tizi Vuzu, Buira ve Konstantin kentlerinde de düzenlenen gösterilerle Buteflika rejiminin temsilcileri protesto edildi.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline geldi.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Selimiye Camii'nde semazen gösterisi büyüledi Selimiye Camii'nde semazen gösterisi büyüledi 
Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralıÖğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da arıza!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! Suçlamaları kabul etti

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.