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Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem adaylığı protesto edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem adaylığı protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Başkent Cezayir'in merkezi başta olmak üzere ülkedeki bazı kentlerde toplanan göstericiler, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto eden, "Özgür Demokratik Cezayir," Beşinci döneme hayır", "Ordu ve Halk Kardeştir" gibi sloganlar attı.

Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis, bugün yaptığı basın açıklamasında, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden 81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını "Cezayir halkına hakaret" olarak nitelendirmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir protesto

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