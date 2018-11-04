Cezayir'de Buteflika'nın 5'inci dönem adaylığı tartışmaları

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FLN), gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı aday göstermesi tartışmalara yol açtı. Bazı siyasi uzmanlar, Buteflika'nın 5'inci dönem adaylığının gerçeği yansıtmadığı ve FLN'nin "oyalama siyaseti" uyguladığı görüşünde. FLN Genel Sekreteri Cemal Velid Abbas, geçen hafta, Buteflika'nın Nisan 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için partisinin tek seçeneği ve adayı olduğunu açıkladı. Ancak devlet televizyonu haberlerinde bu konuya değinmediği gibi Buteflika da adaylığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Her vesileyle Buteflika'nın aday olması gerektiğini dile getiren Abbas'ın açıklamasına ilk tepki Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi'nden geldi. Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, "Buteflika'nın beşinci dönem için cumhurbaşkanı adayı olmak istediğine inanmıyorum. Zira kendisi sağlık durumunu herkesten iyi biliyor." dedi. - "Kişisel tercih olarak bakılmalı"

Cezayir'de bir süredir hükümette yer alan partilerin yanı sıra Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ve Sufi tarikat liderleri de Buteflika'ya beşinci dönem için de adaylık çağrısı yaparken, muhalif oluşumlar ise 2013'te beyin felci geçirerek hareket kabiliyetini kaybeden Cumhurbaşkanı'nın sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmaması yönünde açıklamalar yapıyor. Buteflika'nın 5'inci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Eş-Şuruk Haber Kanalı Genel Yayın Yönetmeni Riyad Huveyli, FLN Genel Sekreteri Velid Abbas’ın açıklamalarına iki açıdan bakılması gerektiğini söyledi. Huveyli, Abbas'ın Buteflika'yı aday gösterdiklerine dair sözlerinin partinin Merkez Komitesi'nin kararına dayanmadığını, bu nedenle bir parti açıklamasından çok "kişisel tercih" olarak bakılması gerektiğini dile getirdi. Gazeteci Huveyli, ikinci olarak Buteflika’nın adaylığının açıklanmasındaki hedefin Meclis Başkanı Said Buhacce’nin "darbe" ile görevinden uzaklaştırılması gündemini değiştirerek "oyalama siyaseti" olduğunu ifade etti.

- Açıklamaların hedefi kamuoyunun gündemini değiştirme Cezayir Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nasir Samara da bu açıklamaları, partiler arasındaki karşılıklı atışmalarda söylenmiş siyasi bir ifade olarak değerlendirdiğini belirtti. Açıklamaların hedefinin "meclis başkanının görevinden uzaklaştırılması gündemini değiştirme" olduğu görüşünü savunan Samara, Buteflika'nın adaylığının kesinliğinden şüphe duyduğunu sözlerine ekledi. Gazeteci Riyad Buhadşe ise Cumhurbaşkanı tarafından bir açıklama yapılmadıkça, kim olursa olsun ikinci kişilerin yaptığı açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini kaydetti. FLN Genel Sekreteri Velid Abbas’ın "Buteflika görevde olduğu sürece başka herhangi bir isimden söz etmek mümkün değil" açıklamasına dikkati çeken Buhadşe, adaylık konusunda kesin bir karar olması halinde bu açıklamanın yalnız FLN tarafından değil, Buteflika yanlısı tüm partilerden de yapılacağını dile getirdi. - Cezayir'deki meclis başkanı krizi Cezayir'de hükümet yanlısı milletvekilleri "kötü yönetim" gerekçesiyle bir süredir Meclis Başkanı Said Buhacce'nin istifasını istiyordu.