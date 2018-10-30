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Cezayir'de "Buteflika'nın adaylığı" tartışmaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 06:27 | Son Güncelleme

Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri: - "Buteflika'nın beşinci dönem cumhurbaşkanı olmayı istediğine inanmıyorum. Zira kendisi, sağlık durumunu herkesten iyi biliyor"

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketinin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci dönem cumhurbaşkanlığına aday olmayı istediğine inanmadığını söyledi.

Mukri, iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FLN) Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas'ın dün, Buteflika'nın gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde adayları olacağı yönündeki açıklamalarına Facebook hesabından yanıt verdi.

"Buteflika'nın beşinci dönem cumhurbaşkanı olmayı istediğine inanmıyorum. Zira kendisi, sağlık durumunu herkesten iyi biliyor." ifadelerini kullanan Mukri, alternatif bir isim üzerinde anlaşamayan bazı kişilerin "düş satmaya çalıştığını" savundu.

FLN Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas dün partinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı seçimlerinde partinin tek seçenek ve adayının Buteflika olduğunu" açıklamıştı.

Cezayir'de, seçimlerin Nisan 2019'da yapılması planlanıyor. Buteflika ise henüz adaylık çağrılarına herhangi bir yanıt vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cumhurbaşkanlığı

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