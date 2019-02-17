Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına karşı gösteriler devam ediyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem aday olmasına tepki amacıyla düzenlenen gösteriler bugün de devam etti.

Buteflika'nın adaylığına tepkiler sadece ülke içindeki gösterilerle sınırlı kalmadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce Cezayirli, 5. dönem adaylık karşıtı sloganlar attı ve gelecek hafta da gösterilere devam edeceklerini belirtti.

Ülke içinde ise Kültür ve Demokrasi Birliği Partisi yaptığı yazılı açıklamada, resmi makamların gösteri düzenleme izni vermemesine rağmen, sosyal paylaşım sitelerinde yapılan çağrılara karşılık veren pek çok kişinin farklı bölgelerde gösteri düzenlediğini ifade etti.

Ulusal Halk Meclisi Başkanı Muaz Buşarib ise mecliste yaptığı konuşmada, "Ülkenin içinde bulunduğu şartlarda her türlü desteğe, birleştirici söylemlere ve toplumu zaman ve enerji kaybına sebep olan hayali çatışmaların dışında tutmaya ihtiyacımız var." dedi.

Buteflika'nın seçim kampanyası müdürü Abdulmelik Sellal geçen perşembe yaptığı açıklamada, Buteflika'nın 5. dönem adaylığının gerek yerel gerekse uluslararası düzeyde tepki görmediğini ifade etmişti.