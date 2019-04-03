HABER

Cezayir'de Buteflika'nın istifası ve ordunun tutumu tartışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Cezayir basınında Buteflika'nın istifasının yanı sıra ordunun bir sonraki adımının ne olacağı konusunu içeren haberler geniş yer buldu

CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifası Cezayir basınında geniş yer bulurken, ordunun bir sonraki adımı da merak konusu oldu.

Buteflika'nın istifasını ilk sayfadan okuyucusuna duyuran Cezayir'deki Şuruk gazetesi istifanın ardından ordunun sessizliğe gömüldüğünü yazdı. Gazete haberinde, "Buteflika'nın iktidar sürecinde son sözü ordu söyledi." ifadelerine yer verdi.

El-Haber gazetesi de halkın iki aydan bu yana sürdürdüğü gösterilerin istifayı getirdiğine dikkati çekerek, haberi, "Buteflika 20 yıl sonra istifa etti. Sokak hareketleri, halkı tekrar iktidara taşıdı." başlığıyla verdi.

Liberty gazetesi ise ilgili haberinde "Buteflika bitti" başlığını kullandı.

Haberde, Buteflika'nın salı günü kurmayları ile bir araya geldiği toplantı hatırlatılarak, Buteflika'nın toplantının ardından ordunun isteklerini yerine getirdiğine yer verildi.

Gazete ayrıca, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in sözünü tutarak gelecek aşamada halkın egemenliğini koruyup korumayacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Devlete ait Mucahid gaztesi ise "Buteflika anayasa konseyine istifasını sundu" başlıklı haberinde, Buteflika'nın istifa mektubundan bir bölüme yer verdi.

"Cezayir Hakkında Her Şey" sitesi ise ordunun bundan sonraki geçiş sürecinin sorunsuz yaşanmasına katkı sunması gerektiğini vurguladı.

İstifaya dair haberde, Genelkurmay Başkanı'nın bunu başarması durumunda tarihe geçeceği yazıldı.

- Halkın kazanımları gasbedilebilir uyarısı

Haberde ayrıca Buteflika'nın istifası ile her şeyin sona ermediği ve sistemin kalıntılarının halkın kazanımlarını gasbetmeye çalışacağı uyarısında bulunuldu. Haberde, bu durumda kazanımları öncelikle ordunun koruması gerektiği belirtildi.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, ülkede "vahim sonuçları önlemek" amacıyla dün akşam istifa etmişti.

Cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin işletilmesi çağrısında bulunan Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih de dün yaptığı son açıklamasında, Buteflika'yı derhal görevden ayrılmaya davet ederek, halkın yanında yer alacağını duyurmuştu.

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
İnce’den Kesimoğlu’na destekİnce’den Kesimoğlu’na destek
Münbiç yönetim planı hazırMünbiç yönetim planı hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın Buteflika Cezayir

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.