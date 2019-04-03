Cezayir'de Buteflika'nın istifası ve ordunun tutumu tartışılıyor

Gazete ayrıca, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in sözünü tutarak gelecek aşamada halkın egemenliğini koruyup korumayacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Haberde, Buteflika'nın salı günü kurmayları ile bir araya geldiği toplantı hatırlatılarak, Buteflika'nın toplantının ardından ordunun isteklerini yerine getirdiğine yer verildi.

Liberty gazetesi ise ilgili haberinde "Buteflika bitti" başlığını kullandı.

El-Haber gazetesi de halkın iki aydan bu yana sürdürdüğü gösterilerin istifayı getirdiğine dikkati çekerek, haberi, "Buteflika 20 yıl sonra istifa etti. Sokak hareketleri, halkı tekrar iktidara taşıdı." başlığıyla verdi.

CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifası Cezayir basınında geniş yer bulurken, ordunun bir sonraki adımı da merak konusu oldu.

Devlete ait Mucahid gaztesi ise "Buteflika anayasa konseyine istifasını sundu" başlıklı haberinde, Buteflika'nın istifa mektubundan bir bölüme yer verdi.

"Cezayir Hakkında Her Şey" sitesi ise ordunun bundan sonraki geçiş sürecinin sorunsuz yaşanmasına katkı sunması gerektiğini vurguladı.

İstifaya dair haberde, Genelkurmay Başkanı'nın bunu başarması durumunda tarihe geçeceği yazıldı.

- Halkın kazanımları gasbedilebilir uyarısı

Haberde ayrıca Buteflika'nın istifası ile her şeyin sona ermediği ve sistemin kalıntılarının halkın kazanımlarını gasbetmeye çalışacağı uyarısında bulunuldu. Haberde, bu durumda kazanımları öncelikle ordunun koruması gerektiği belirtildi.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, ülkede "vahim sonuçları önlemek" amacıyla dün akşam istifa etmişti.

Cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin işletilmesi çağrısında bulunan Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih de dün yaptığı son açıklamasında, Buteflika'yı derhal görevden ayrılmaya davet ederek, halkın yanında yer alacağını duyurmuştu.

