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Cezayir'de Buteflika'nın istifasından dolayı sevinç gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 00:22 | Son Güncelleme

Cezayir'de Buteflika'nın istifasından dolayı sevinç gösterisi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını açıklamasının ardından yüzlerce kişi başkent Cezayir'de sevinç gösterisi düzenledi.

Buteflika'nın istifa haberini duyan yüzlerce kişi başkent Cezayirin farklı yerlerinde bir araya gelerek, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'ten yolsuzluk yapan yöneticileri tutuklamasını talep eden sloganlar attı.

"Halk ve ordu kardeştir" sloganlarının da atıldığı gösteride, bazı vatandaşlar ülke bayraklarıyla yürüyerek bazıları da arabalarıyla konvoy oluşturarak kentte dolaştı.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dün akşam istifa etmişti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Buteflika'ya derhal görevi bırakma çağrısında bulunmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca istifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarının işleyişinin sürekliliğini sağlamak için önemli kararlar alınacağı aktarılmıştı.

- Buteflika'yı istifaya götüren protestolar

Cezayir'de 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen 22 Şubat'ta beşinci dönem için adaylığını açıklaması ülkede protestolara neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı sürpriz bir açıklamayla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve yönetimde kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir sokağı ve muhalefet, Buteflika'nın adaylıktan çekilmesini ilk başta memnuniyetle karşılamış ancak seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi Cumhurbaşkanı'nın görev süresini "ucu açık bir şekilde uzatma hamlesi" yorumlarını beraberinde getirince protestolar devam etmişti.

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Abdulaziz Buteflika Cezayir istifa Sevinç Gösterisi

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