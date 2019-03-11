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Cezayir’de Buteflika’nın kararının ardından kutlamalar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 23:38 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın cumhurbaşkanlığı için 5.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın cumhurbaşkanlığı için 5. dönem adaylığını geri çekmesinin ardından ülkede halk kutlama yaptı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı için 5. kez aday olduğunu açıklamasının ardından patlak veren ülkedeki tartışmalara son noktayı koydu. Buteflika, 18 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıkladı. Buteflika’nın açıklamasının ardından Cezayirliler, başkent başta olmak üzere ülke genelinde kutlamalar düzenledi. Yüzlerce kişi, ellerinde Cezayir bayraklarıyla sokaklara çıktı. Araçlarla konvoy oluşturan Cezayir halkı zafer turu yaptı.
Cezayirliler, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika’nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek adaylığını protesto etmişti.

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