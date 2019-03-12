HABER

Cezayir'de Buteflika'nın kararları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

Buteflika'nın dün açıkladığı kararlar "Cumhurbaşkanı'nın görev süresini tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzattığı" gerekçesiyle protesto edilirken, bazı kentlerde grev ve kepenk kapatma eylemlerine son verildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de öğrenciler Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın dün açıkladığı kararları "Buteflika'nın görev süresini tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle protesto etti.

Başkent Cezayir'deki Merkez Postanesi Meydanı'nda toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, Buteflika'nın dün açıkladığı kararlara tepki gösterdi.

Söz konusu kararlarla Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin henüz tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığına dikkati çeken göstericiler, "Buteflika, uzatma yok!" şeklinde sloganlar attı.

- "Buteflika'nın 4,75'inci dönemine hayır"

"Buteflika'nın 4,75'inci dönemine hayır" yazılı pankartlar taşıyarak başkentteki Maurice Audin Meydanı'na doğru yürüyen öğrencilere halk da yol boyunca destek verdi.

Ülkenin doğusundaki El-Kabail bölgesinde de Becaya Üniversitesi öğrencileri kampüs bahçesinden kent merkezine doğru yürüdü.

Öğrenciler, Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı için adaylıktan çekilmesi ve seçimlerin ertelenmesinin yeterli olmadığını ülkedeki mevcut sistemin de değişmesi gerektiğini ifade etti.

- Grev ve kepenk kapatma eylemlerine son veriliyor

Öte yandan başkent başta olmak üzere çeşitli kentlerde, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için pazar günü başlatılan grev nedeniyle aksayan ulaşım normale dönerken, esnaf da iki gündür kapalı tuttuğu dükkanlarını bu sabah yeniden açtı.

Ayrıca başkentte iki gündür grev nedeniyle derslerin aksadığı liselerde de öğrenciler bugün okullarına gitti.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve görüntülerde Becaya, Tizi Vuzu ve El-Kabail kentlerinde gösterilerin yer yer devam ettiği ancak katılımın önceki güne göre daha düşük yoğunluklu olduğu görüldü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, dün akşam sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını açıklamıştı.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’teCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te
Cumhurbaşkanı Erdoğan afişlerini kestiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındıCumhurbaşkanı Erdoğan afişlerini kestiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir protesto

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzenini işte böyle öldürdü

Kuzenine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.