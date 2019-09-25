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Cezayir'de Buteflika'nın kardeşine 15 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Askeri mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile iki eski istihbarat başkanı ve üst düzey isimler için 15 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi

Cezayir'de askeri mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika'yı "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" iddiasından suçlu bulunarak 15 yıl hapse mahkum etti.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, askeri mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ve eski İstihbarat Başkanı General Osman Beşir Tartag hakkında 15 yıl, bir diğer eski İstihbarat Başkanı Muhammed Medyen ve İşçi Partisi Lideri Louisa Hanun hakkında ise 25 yıl hapis kararı verdi.

Mahkeme heyeti aynı davada yargılanan eski Savunma Bakanı Halid Nizar ve oğlu Lütfi Nizar ile iş adamı Ferid bin Hamdin'in ise 20 yıl hapsine hükmetti.

Duruşmalar basına kapalı şekilde gerçekleştirilirken, salona sadece savunma heyeti ve sanıkların yakınları alındı.

- Cezayir'de "yüzyılın davası"

Eski Cumhurbaşkanı üzerindeki en nüfuzlu isim olarak bilinen Said Buteflika ve ülkenin en güçlü adamlarından ikisi olarak kabul edilen eski istihbarat başkanları Medyen ve Tartag'ın yargılandığı dava Cezayir medyasında "yüzyılın davası" şeklinde tanımlanıyor.

Askeri mahkemenin bugün verdiği bu hükümler, Cezayir'de son dönemde en üst düzey isimlere verilen en ağır ceza niteliğini taşıyor.

- Said Buteflika "Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması için gizli toplantı yaptı" iddiası

Eski Cumhurbaşkanı Buteflika, bu yıl şubat ayında kötü giden sağlığına rağmen 20 yılın ardından beşinci dönem cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklaması, ülke genelinde protestolara neden oldu.

Buteflika'nın protestoları yatıştırmak için seçimlerin ertelendiğini açıklaması tansiyonu düşürmeye yetmedi.

Cezayir ordusu, protestoların ivme kazanmasıyla, Cumhurbaşkanını istifaya çağırdı.

Ancak Cezayir basınına da yansıdığı şekilde, bu çağrıdan sadece bir gün sonra eski Cumhurbaşkanının kardeşi Said Buteflika'nın dönemin istihbarat başkanı Tartag ve eski istihbarat başkanı Medyen ile bir araya gelerek "Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'i görevden almayı görüştükleri" ileri sürüldü.

Söz konusu toplantının ortaya çıkmasından birkaç saat sonra Cezayir Genelkurmay Başkanlığı, 2 Nisan'da Cumhurbaşkanı Buteflika'ya "derhal istifa etmesi" çağrısı yaparken, mevcut durumda ülkeyi Cumhurbaşkanının çevresindeki "çete"nin yönettiği ifade edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İşçi Partisi Başkanı Louisa Hanun'un avukatları, Hanun'un mahkemede söz konusu tarihte diğer sanıklarla görüştüğünü itiraf ettiği bilgisini paylaştı.

Eski Savunma Bakanı Halid Nizar da söz konusu dönemde Said Buteflika'nın kendisiyle Genelkurmay Başkanı Salih'i görevden alarak yerine kendisinin getirilmesini teklif ettiğini ancak bu teklifi reddettiğini söylemişti.

- Cezayir'de baş döndürücü yolsuzluk soruşturmaları

Cezayir sokağı ve muhalefeti, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınması ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulması talebiyle protestolarını sürdürdü.

Buteflika'yı sahne dışına iterek daha da güç kazanan Salih'in yargıya "sinyal" vermesiyle eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Said Buteflika, eski istihbarat başkanları, iş adamları, başbakanlar ve üst düzey siyasi isimleri de kapsayan yolsuzluk soruşturmaları açıldı, üst düzey isimler bu soruşturmalar kapsamında tutuklandı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken bazıları ise bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade, yönetimde tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

- Cezayir derin devletinde hesaplaşma

Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 2015'te mevcut Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih ile iş birliği halinde, 1970'lerden bu yana siyasetin dizaynında orduyla el ele çalışan eski İstihbarat ve Güvenlik Dairesi (DRS) Başkanı Muhammed Medyen - halk arasında bilinen adıyla General Tevfik'i - görevden almasıyla Tartag ismi öne çıkmıştı.

Buteflika, Cezayir isihbaratını 1990'dan beri yöneten General Tevfik ve adamlarını tasfiye edip, iç, dış ve teknik istihbaratın bir araya getirildiği "İzleme ve Güvenlik Dairesi"nin (DSS) başına Tartag'ı getirmiş ve bu birimi kendisine bağlamıştı.

Tevfik'in tasfiyesi söz konusu dönemde Cezayir derin devletinde Buteflika sonrası dönem için ön hesaplaşma şeklinde tanımlanmıştı.

Buteflika sonrasında her hafta protestolar sürerken, ordunun da baskısıyla 12 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmesi kararı alındı.

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