Cezayir'de Buteflika'nın kardeşine 15 yıl hapis cezası

Cezayir'de askeri mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika'yı "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" iddiasından suçlu bulunarak 15 yıl hapse mahkum etti.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, askeri mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ve eski İstihbarat Başkanı General Osman Beşir Tartag hakkında 15 yıl, bir diğer eski İstihbarat Başkanı Muhammed Medyen ve İşçi Partisi Lideri Louisa Hanun hakkında ise 25 yıl hapis kararı verdi.

Mahkeme heyeti aynı davada yargılanan eski Savunma Bakanı Halid Nizar ve oğlu Lütfi Nizar ile iş adamı Ferid bin Hamdin'in ise 20 yıl hapsine hükmetti.

Duruşmalar basına kapalı şekilde gerçekleştirilirken, salona sadece savunma heyeti ve sanıkların yakınları alındı.

- Cezayir'de "yüzyılın davası"

Eski Cumhurbaşkanı üzerindeki en nüfuzlu isim olarak bilinen Said Buteflika ve ülkenin en güçlü adamlarından ikisi olarak kabul edilen eski istihbarat başkanları Medyen ve Tartag'ın yargılandığı dava Cezayir medyasında "yüzyılın davası" şeklinde tanımlanıyor.