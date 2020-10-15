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Cezayir’de Buteflika’nın kızı olduğunu iddia eden kadına 12 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Cezayir’de mahkeme eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın kızı olduğunu iddia eden Madame Maya’ya yolsuzluk davasında 12 yıl hapis cezası verdi.Başkent Cezayir’de bulunan bir mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın kızı olduğunu iddia eden Madame Maya hakkında karar çıktı.

Cezayir’de mahkeme eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın kızı olduğunu iddia eden Madame Maya’ya yolsuzluk davasında 12 yıl hapis cezası verdi.
Başkent Cezayir’de bulunan bir mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın kızı olduğunu iddia eden Madame Maya hakkında karar çıktı. Mahkeme, Madame Maya’ya 12 yıl hapis cezasını yanı sıra verirken, mal varlığına el konması, 40 bin dolar para cezası ve kamu hazinesine tazminat olarak aynı değerde para cezası verdi. Öte yandan Mahkeme Maya’nın 2 kızına da annelerine yardım ettikleri gerekçesiyle 5’er yıl hapis cezası verdi.
Madame Maya, Buteflika’nın kızı olduğunu iddia ederek bakanlar, üst düzey yetkililer ve iş adamları ile yakın ilişkiler kurdu. Cezayir basınına göre Madame Maya, Buteflika’nın kızı olduğunu iddia ederek lüks konutlar, projeler ve dahil olmak üzere büyük ayrıcalıklar elde etti. Yapılan incelemeler sonucu Madame Maya’nın gerçek isminin Şhanash Zuleyha olduğu tespit edildi.
Madame Maya’nın Bouteflika’nın gerçek kızı olup olmadığını ilişkin net bir bilgi bulunmazken, Buteflika’nın Maya için “yardımda bulunulmasını” tavsiye etmesi şüpheleri arttırdı.
Cezayir basını, iş kadını olan Maya’nın yaklaşık 31 milyon dolarlık serveti ve İspanya’da 2.5 milyon Euro değerinde mal varlığı olduğunu açıkladı.

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