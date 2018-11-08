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Cezayir'de Buteflika'ya destek için dörtlü ittifak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 02:25 | Son Güncelleme

Cezayir'de dört parti, cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı desteklemek için ittifak kurdu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimlerine birkaç ay kala dört parti, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci dönem adaylığını desteklemek için ittifak kurduğunu duyurdu.

İktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), Başbakan Ahmed Uyahya'nın liderliğindeki Demokratik Ulusal Birlik Partisi (RND), eski Ulaştırma Bakanı Ammar Gul'un liderliğindeki Cezayir'in Umudu İçin Birlik (TAJ) ve eski Ticaret Bakanı Ammara bin Yunus liderliğindeki Cezayir Halk Hareketi (MPA) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu siyasi durum, özellikle de 2019'da gerçekleştirilmesi planlanan seçimler göz önüne alındığında Buteflika'ya destek için ittifak kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu partiler daha önce Buteflika'nın beşinci dönem cumhurbaşkanlığına aday olması için çağrı yapmış, FLN ise 29 Ekim'de cumhurbaşkanlığı için partinin tek adayının Buteflika olduğunu açıklamıştı.

Abdulaziz Buteflika'ya destek için daha önce de 2004 yılında FLN, RND ve İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi ittifak kurmuş ancak söz konusu ittifak, Barış Toplumu Hareketinin 2012'de muhalefet safına geçtiğini açıklamasının ardından dağılmıştı.

Cezayir'de seçimlerin gelecek sene nisan ya da mayısta yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Buteflika ise henüz adaylık çağrılarıyla ilgili kararını açıklamadı.

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