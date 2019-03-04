Cezayir'de Buteflika'ya Tepkiler Büyüyor

Cezayir’de özel bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde başkent Cezayir’in batısındaki Maurice Audin Meydanı’nda polisin ‘Bouteflika, defol’ sloganları atan protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği görüntülendi. Belouizdad semtindeyse bir grup gösterici sosyal güvenlik kurumu binasını ateşe verdi. Gösterilerde yaralanan ve tutuklananların sayısıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Seçim kampanyası yöneticisinin 18 Nisan seçimlerinde Abdülaziz Buteflika’nın yeniden aday olacağını resmen açıklamasıyla beraber ülke genelinde farklı kentlerde halk sokaklara döküldü. Gençlerin çoğunluğu oluşturduğu protestocular, 20 yıldır iktidarda olan 82 yaşındaki Buteflika’nın adaylığını geri çekmesini talep ediyor.

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın yaklaşan seçimlerde beşinci kez adaylığını koyacağını duyurmasının ardından ülke genelinde protestolar patlak verdi. Buteflika’nın yeni bir anayasa ve erken seçim yönündeki önerileri muhalefetin ve halkın tepkilerini dindirmeye yetmedi. Protestolar sürerken, muhalif partiler de tepkilerini dile getiriyor.

Göstericiler ve muhalif siyasetçiler şeffaf olmamakla suçladıkları Buteflika yönetiminin yolsuzluğa bulaştığını, ülkelerindeki doğalgaz kaynaklarını adil bir şekilde kullanmadığını ve aşırı sert güvenlik politikaları izlediğini savunuyor.

Buteflika, ülkede son yılların en şiddetli protestosu karşısında Pazar günü bir açıklama yaparak yeniden seçilmesi halinde anayasanın değiştirilmesi için referandum ve kendisinin aday olmayacağı bir erken seçim vaadinde bulundu.

Muhalifler tepkilerini sürdürmeye kararlı

Buteflika’nın mesajı ulusal bir televizyon kanalında, seçim kampanyası yöneticisi Abdülgani Zalan tarafından okundu. 2013 yılında felç geçirmesinin ardından halk karşısına çok nadir çıkmaya başlayan Buteflika, Pazar günü Zalan aracılığıyla verdiği mesajında “Kararlıyım: Allah izin verirse ve Cezayir halkı bana güvenirse rejimi değiştirme çabasına gireceğim” ifadelerini kullandı.

Ancak Buteflika’nın vaatleri göstericileri ikna etmeye yetmedi. Tepki gösteren kesimde, Buteflika’nın sadece gücü elinde tutmak istediği yönündeki görüşler hakim.

Muhalif siyasetçiler de Pazartesi günü buluşarak nasıl bir yol izlenmesi üzerinde görüştü. Cuma günü tüm ülkede geniş çaplı bir gösterisi düzenlenebileceği haberleri gündemde.

İlk defa 1999 yılında devlet başkanlığına seçilen Abdülaziz Buteflika döneminde, orduyla radikal dinci militanlar arasındaki çatışmaları bitiren isim olarak görülüyor. 10 yıl süren Cezayir İç Savaşı’nda can kaybı 200 bini bulmuştu.

