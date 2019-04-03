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Cezayir'de "Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 07:29 | Son Güncelleme

Pazar günü Tunus'a geçmeye çalışırken gözaltına alınan Haddad'ın hakim karşısına çıktığı belirtildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, cumhurbaşkanlığından istifa eden Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyasının en güçlü finansörü ve ülkedeki en büyük iş adamları örgütlenmesi İş Liderleri Forumunun (FCE) eski Başkanı Ali Haddad'ın hakim karşısına çıktığı öne sürüldü.

Cezayir'deki el-Habar gazetesine göre, pazar günü Tunus'a geçmeye çalışırken gözaltına alındığı belirtilen Haddad, sahte pasaport bulundurmak ve diğer bazı suçlar nedeniyle mahkemede yargılanmaya başlandı.

En-Nehar gazetesi de Haddad'ın, beraberindeki iş adamlarıyla yolsuzluk davaları çerçevesinde sorgulanacağını duyurdu.

Haddad, Cezayir'deki en büyük iş adamları birliği konumundaki İş Liderleri Forumu (FCE) başkanlığından istifa ettikten iki gün sonra pazar günü Tunus'a geçmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.

Haddad'ın neden gözaltına alındığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, resmi makamlardan da konuya dair açıklama yapılmamıştı.

Haddad'ın, Buteflika'nın seçim kampanyalarının en önemli destekçilerinden biri olduğu biliniyor. FCE de Buteflika'nın seçim kampanyasının en büyük finansörüydü.

Cezayir Başsavcılığı, "yolsuzluk ve yurt dışına para kaçırma" soruşturması kapsamında bazı isimlere yurt dışı çıkış yasağı getirildiğini duyurmuştu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilen isimlere ilişkin ise bilgi verilmemişti.

Cezayir'de Buteflika rejimine yakın kişilerce yurt dışına döviz kaçırıldığı haberleri üzerine Dışişleri Bakanlığı bir süre önce iş adamları ve yetkililere ait özel jetlerin ülkeden ayrılmasını yasaklamıştı.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika da dün akşam istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir iş adamı

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