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Cezayir'de Buteflika'ya yakın iş adamı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla tanınan iş adamı Muhyiddin Tahkut yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı

CEZAYİR (AA) - Yolsuzluk soruşturmalarının son dönemde hız kazandığı Cezayir'de, istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla tanınan iş adamı Muhyiddin Tahkut'un yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkentteki bir mahkeme, "otomobil üretimi projeleri ve üniversite toplu ulaşım projelerinde haksız kazanç elde ettiği" suçlamasıyla iş adamı Tahkut'un tutuklanmasına karar verdi.

Tahkut'un bu sabah başkentin doğusundaki Hiraş Cezaevine götürüldüğü aktarıldı.

Muhyiddin Tahkut, Güney Kore ve Japonya'dan otomobil firmalarının Cezayir'de açtığı üretim tesislerinin ortağı olarak tanınıyordu. Bunun yanı sıra, başkentteki birçok üniversitenin öğrenci servisi ve toplu taşıma projelerinin üstlenici firması olarak da öne çıkmıştı.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti.

Aralarında ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab'ın da bulunduğu önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanı da tutuklananlar arasında yer almıştı.

Aynı şekilde, eski başbakanlardan Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal ile birlikte 8 eski bakan ve 2 eski vali yolsuzluk suçlamasıyla yüksek mahkemeye sevk edilmişti. Uyahya'nın dün aynı soruşturmada yeniden ifade verdiği belirtilmişti.

Devam eden yolsuzluk soruşturmalarına bazı kesimler destek verirken, bazı Cezayirliler de yolsuzluk soruşturmalarının asıl hedefine hizmet etmekten çok tasfiye amaçlı kullanıldığı eleştirisini yapıyor.

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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