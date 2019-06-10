Cezayir'de Buteflika'ya yakın iş adamı tutuklandı

CEZAYİR (AA) - Yolsuzluk soruşturmalarının son dönemde hız kazandığı Cezayir'de, istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla tanınan iş adamı Muhyiddin Tahkut'un yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkentteki bir mahkeme, "otomobil üretimi projeleri ve üniversite toplu ulaşım projelerinde haksız kazanç elde ettiği" suçlamasıyla iş adamı Tahkut'un tutuklanmasına karar verdi.

Tahkut'un bu sabah başkentin doğusundaki Hiraş Cezaevine götürüldüğü aktarıldı.

Muhyiddin Tahkut, Güney Kore ve Japonya'dan otomobil firmalarının Cezayir'de açtığı üretim tesislerinin ortağı olarak tanınıyordu. Bunun yanı sıra, başkentteki birçok üniversitenin öğrenci servisi ve toplu taşıma projelerinin üstlenici firması olarak da öne çıkmıştı.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti.

Aralarında ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab'ın da bulunduğu önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.