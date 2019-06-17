Cezayir'de Buteflika'ya yakın iş adamına 6 ay hapis

Eski Başbakan Sellal, hakkında yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunurken, eski İçişleri Bakanı Bedevi ise bugün başbakanlık görevini yürütüyor.

Duruşmada Haddad'ın "iş adamı olduğu için ikinci pasaportu dönemin Başbakanı Abdülmelik Sellal ve İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi'nin girişimiyle aldığını" söylediği aktarıldı.

Haddad'a yöneltilen "evrakta sahtecilik" suçlamasının nedeninin, önceki ay güvenlik güçlerince yakalandığı sırada üzerinde bulunan "hak etmediği ikinci bir pasaport" olduğu kaydedildi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, başkent Cezayir'deki bir mahkeme, evrakta sahtecilik suçlamasıyla yargılanan iş adamı Haddad'ın 6 ay hapis ve 50 bin Cezayir Dinarı (yaklaşık 2 bin 632 Türk Lirası) para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ülkede uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın seçim kampanyasının en güçlü finansörü ve ülkedeki en büyük iş adamları örgütlenmesi olan "İş Liderleri Forumu (FCE)" Başkanı Ali Haddad, mart ayı sonunda Buteflika aleyhine gösterilerin yaşandığı sırada görevinden istifa etmişti.

Buteflika'nın istifa ettiği gece Tunus sınırında üzerinde yüklü miktarda dövizle yakalanan Haddad, ülkenin en önde gelen iş adamları arasında gösterilirken, Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile yakın ilişkisiyle de tanınıyordu.

Cezayir'de son zamanlarda, eski Cumhurbaşkanı Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi, haklarında açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade vermiş, bazıları da tutuklanmıştı.

Son olarak eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal'in yanı sıra bazı bakan ve iş adamları da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

