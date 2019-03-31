Cezayir'de Buteflika'ya yakın iş adamının gözaltına alındığı iddiası

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın en büyük iş adamı olarak bilinen Ali Haddad'ın gözaltına alındığı iddia edildi.

Cezayir'deki el-Habar gazetesinin sınır polisi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Haddad, yerel saatle 03.00'te Tunus'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı.

El-Vatan gazetesi de Haddad'ın Tunus'a geçmeye çalıştığı sırada gözaltına alındığını ve askeri istihbarata bağlı Soruşturma Bölgesel Merkezi unsurlarına teslim edildiğini aktardı.

Haddad'ın neden gözaltına alındığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, resmi makamlardan da konuya dair açıklama yapılmadı.

Cezayir'deki en büyük iş adamları birliği konumundaki İş Liderleri Forumu (FCE) başkanlığından iki gün önce istifa eden Haddad'ın Buteflika'nın seçim kampanyalarının en önemli destekçilerinden biri olduğu biliniyor.

FCE, Buteflika'nın seçim kampanyasının en büyük finansmanıydı.

Cezayir'de Buteflika rejimine yakın kişilerce yurt dışına döviz kaçırıldığı haberleri üzerine Dışişleri Bakanlığı birkaç gün önce iş adamları ve yetkililere ait özel jetlerin ülkeden ayrılmasını yasaklamıştı.

