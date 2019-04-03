Cezayir'de Buteflika'ya yakın iş adamının medya grubuna baskın

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, cumhurbaşkanlığından istifa eden Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyasının en güçlü finansörü ve ülkedeki en büyük iş adamları örgütlenmesi İş Liderleri Forumunun (FCE) eski Başkanı Ali Haddad'ın sahip olduğu medya grubunun merkezine baskın yapılarak, 3 çalışanı kaçırıldı.

Haddad'ın sahip olduğu Dzair News kanalında yer alan haberde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, "El Vakt el Cedid" medya grubunun başkent Cezayir'deki merkez kompleksine baskın düzenlediği, 3 personelin kaçırıldığı belirtildi.

Haddad'ın özel şoförü, güvenlik görevlisi ve ulaştırma sorumlusunun bir araca bindirilerek götürüldüğü ifade edilirken, konuyla alakalı resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan baskına tepki gösteren kurum çalışanları ve gazeteciler, bina önünde gösteri düzenledi.

Hukuksuzca yapılan bu tür ihlallerin sona ermesi çağrısı yapan göstericiler, arkadaşlarının biran önce bulunmasını talep etti.

El Vakt el Cedid medya grubu, 2 televizyon kanal ile biri Arapça, diğeri Fransızca 2 gazeteyi barındırıyor.