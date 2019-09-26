Cezayir'de Buteflika'ya yakın milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın isimlerden milletvekili Bahaeddin Tuleybe'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti.

Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) milletvekili Tuleybe'nin yolsuzluk davasında yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Adalet Bakanlığının talebi üzerine gerçekleştirilen oylamada öneri, 30 "hayır" oyuna karşı 277 "evet" oyuyla kabul edildi.

Abdulaziz Buteflika'yı şiddetle savunan ve FLN'nin önde gelen isimlerinden olan Tuleybe 2012'de milletvekili olarak meclise girmişti.

Muhalefete yönelik eleştirilerinin yanı sıra Buteflika'nın çevresinden çok sayıda yetkili ve iş adamına yakınlığıyla da tanınan Tuleybe, Buteflika'nın beşinci dönemi için çağrıda bulunan ilk kişiydi.

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Ülkede uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kaldı.