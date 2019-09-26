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Cezayir'de Buteflika'ya yakın milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 00:11 | Son Güncelleme

Ulusal Halk Meclisi, yolsuzluk davasında yargılanması için Adalet Bakanlığının talebi üzerine gerçekleştirilen oylamada eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın isimlerden milletvekili Bahaeddin Tuleybe'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın isimlerden milletvekili Bahaeddin Tuleybe'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti.

Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) milletvekili Tuleybe'nin yolsuzluk davasında yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Adalet Bakanlığının talebi üzerine gerçekleştirilen oylamada öneri, 30 "hayır" oyuna karşı 277 "evet" oyuyla kabul edildi.

Abdulaziz Buteflika'yı şiddetle savunan ve FLN'nin önde gelen isimlerinden olan Tuleybe 2012'de milletvekili olarak meclise girmişti.

Muhalefete yönelik eleştirilerinin yanı sıra Buteflika'nın çevresinden çok sayıda yetkili ve iş adamına yakınlığıyla da tanınan Tuleybe, Buteflika'nın beşinci dönemi için çağrıda bulunan ilk kişiydi.

- Buteflika'nın adamları demir parmaklıklar ardında

Ülkede uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kaldı.

Buteflika döneminden hesap sorulması çağrısı, sokağın talepleri arasında öne çıktı ve Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in yargıya çağrı yapmasının ardından bir anda yolsuzluk soruşturmaları hız kazandı.

Buteflika'nın müttefiklerinden eski Başbakanlar Ahmed Uyahya, Abdülmelik Sellal, eski Ulaştırma Bakanı Ömer Gül, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Genel Sekreteri Cemal Velid Abbas gibi isimler parmaklıklar ardında bulunuyor.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, ordu mensubu, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade verdi ve büyük bir çoğunluğu da tutuklandı.

Cezayirlilerin bazıları hızlı seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir

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