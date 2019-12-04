Cezayir'de cumhurbaşkanı adayları için "rejimin adamı" tartışması

CEZAYİR (AA) - Cezayir, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı koltuğundan eden kitlesel protestoların yol açtığı çalkantılı geçiş dönemine tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimiyle nokta koymak istiyor.
Cezayir, Buteflika'nın adaylığına karşı şubatta başlayan kitlesel protestoların yıl boyunca devam etmesiyle köklü değişimler yaşadı.
Ordu ve yönetim, cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeni dönemin anahtarı olarak tanımladı. Ancak, Cezayir sokağı ve muhalefeti, 41'incisini gerçekleştirdiği protestolarla cuma günü seçimlere itirazını caddeye taşıdı. Seçimleri destekleyen gruplar da cumartesi günü sokağa inerek gösteri düzenledi.
Muhalefetin sandığa karşı çıkmasının gerekçelerinden birisi, adayların tamamının Buteflika döneminde devletin veya siyasetin üst kademelerinde görev almış isimler olması. Cezayir sokağı, pankartlarında, sloganlarında, seçimleri "aldatmaca" olarak tanımlarken, sandıkla rejimin kendini yeniden tahkim edeceğini savunuyor.
Buna rağmen, Buteflika'yı istifaya zorlayan ve ardından yolsuzluk soruşturmalarıyla büyük bir tasfiye yürüttükten sonra ülkedeki en güçlü kişi konumuna yükselen Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, sandığa karşı çıkanları "eski rejim kalıntıları olmak ve ülke çıkarının aksine çalışmakla" suçluyor.
Sokağın gerilimi, seçim kampanyasına da yansıdı. Adaylar, seçimlerin gerçekleştirilmesinin ülkede yaşanacak kaosu engellemek için tek yol olduğu mesajını anlatmaya çalışıyor.
Buna karşın adaylar, miting yapmak istedikleri birçok yerde göstericiler tarafından protesto ediliyor. Başkentte adayların seçim afişlerini asması için ayrılan duvarlar boş kaldı. Diğer yerlerde, adayların resimlerinin üzerilerine aleyhte sloganlar yazıldı.
-Buteflika'nın adamları oy pusulasında
Buteflika müttefiki şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik Partisinin Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere 5 isim oy pusulasında yer alıyor.
Adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştiriliyor.
Buteflika'nın beşinci dönem cumhurbaşkanlığı kararı karşısında gösterilere destek olan 75 yaşındaki Ali bin Flis, favoriler arasında gösterilmesine rağmen seçim kampanyası sırasında bir çok yerde protesto edildi.
Aynı şekilde 74 yaşındaki eski Başbakan Abdulmecid bin Tebbun da yerel basında Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e yakın olduğu ifade ediliyor. Tebbun, Buteflika döneminde etkin şimdiyse yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan iş adamlarıyla ilişkileri yüzünden suçlanıyor.
Oy pusulasındaki tek İslami eğilimli aday 57 yaşındaki Abdulkadir bin Karine, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için çalışacağını belirtti. Karine'nin, başkentte gösterilerin sembolü niteliğindeki Postane Meydanı'nda düzenlemeye çalıştığı miting de aynı şekilde protestolarla karşılandı.
Buteflika müttefiki şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik Partisinin Genel Sekreteri 60 yaşındaki Meyhubi de Buteflika döneminde bir çok bakanlık görevinde bulunmasına karşın yapılan eleştirileri, "Ben devletin adamıyım, Buteflika veya herhangi bir şahsın değil." ifadeleriyle gidermeye çalıştı.
Oy pusulasındaki en genç isim 56 yaşındaki Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd, bugüne kadar herhangi bir Buteflika kabinesinde yer almadı. Ancak, Cezayir'de rejimin partisi olarak bilinen Ulusal Kurtuluş Cephesinde milletvekilliği görevinde bulundu. Beliyd, 2014 yılında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde adaydı ve yarışı 3. sırada tamamlamıştı.
Cezayir'de kayıtlı 24 milyon 474 bin 161 seçmen bulunuyor. Seçimlere katılım oranının düşük olacağı öngörülüyor. Ayrıca, seçimleri uluslararası gözlemcilerin de izlemeyeceği paylaşıldı.
- Cezayir'de değişim rüzgarları esiyor
Cezayir, şubat ayında eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla bir kitlesel protesto dalgasına sürüklendi. Buteflika, ordunun uyarılarıyla nisan ayında istifa etmesine rağmen ayaklanmalar yatışmadı.
Protestocular, bu sefer de Buteflika döneminde yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma gibi suçlara bulaşanlardan hesap sorulması talebiyle gösterilerini sürdürdü.
Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in yargıya "sinyal" vermesiyle ülkenin en etkin isimleri arasında sayılan eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Said Buteflika, eski başbakanlar, iş adamları, üst düzey bürokratlar, istihbarat şefleri hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmış, tutuklama emirleri çıkmıştı.
Cezayir Genelkurmay Başkanlığı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurmuştu.
Söz konusu seçim kararı, sokaktaki protestoları yatıştırmamış, aksine "seçimlerin dayatılmasına" karşı kitlesel gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.
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