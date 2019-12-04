Cezayir'de cumhurbaşkanı adayları için "rejimin adamı" tartışması

Buna rağmen, Buteflika'yı istifaya zorlayan ve ardından yolsuzluk soruşturmalarıyla büyük bir tasfiye yürüttükten sonra ülkedeki en güçlü kişi konumuna yükselen Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, sandığa karşı çıkanları "eski rejim kalıntıları olmak ve ülke çıkarının aksine çalışmakla" suçluyor.

Muhalefetin sandığa karşı çıkmasının gerekçelerinden birisi, adayların tamamının Buteflika döneminde devletin veya siyasetin üst kademelerinde görev almış isimler olması. Cezayir sokağı, pankartlarında, sloganlarında, seçimleri "aldatmaca" olarak tanımlarken, sandıkla rejimin kendini yeniden tahkim edeceğini savunuyor.

Ordu ve yönetim, cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeni dönemin anahtarı olarak tanımladı. Ancak, Cezayir sokağı ve muhalefeti, 41'incisini gerçekleştirdiği protestolarla cuma günü seçimlere itirazını caddeye taşıdı. Seçimleri destekleyen gruplar da cumartesi günü sokağa inerek gösteri düzenledi.

Sokağın gerilimi, seçim kampanyasına da yansıdı. Adaylar, seçimlerin gerçekleştirilmesinin ülkede yaşanacak kaosu engellemek için tek yol olduğu mesajını anlatmaya çalışıyor.

Buna karşın adaylar, miting yapmak istedikleri birçok yerde göstericiler tarafından protesto ediliyor. Başkentte adayların seçim afişlerini asması için ayrılan duvarlar boş kaldı. Diğer yerlerde, adayların resimlerinin üzerilerine aleyhte sloganlar yazıldı.

-Buteflika'nın adamları oy pusulasında

Buteflika müttefiki şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik Partisinin Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere 5 isim oy pusulasında yer alıyor.

Adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştiriliyor.

Buteflika'nın beşinci dönem cumhurbaşkanlığı kararı karşısında gösterilere destek olan 75 yaşındaki Ali bin Flis, favoriler arasında gösterilmesine rağmen seçim kampanyası sırasında bir çok yerde protesto edildi.