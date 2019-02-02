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Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika 5. kez aday gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:35 | Son Güncelleme

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika 5. kez aday gösterildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de iktidar ortağı koalisyon partileri, ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı aday gösterdiğini duyurdu.

Cezayir'deki iktidar ortağı partiler, Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisinin (FLN) genel merkezinde düzenledikleri toplantının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

FLN Genel Başkanı Muaz Buşarib, Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) Genel Sekreteri ve Başbakan Ahmed Uyahya, Cezayir'in Umudu İçin Birlik Partisi (TAJ) Başkanı Ömer Gul ve Cezayir Halk Hareketi Partisi (MPA) Amara bin Yunus'un imzasını taşıyan açıklamada, koalisyon partilerinin, Cumhurbaşkanı Buteflika'yı, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterdiği kaydedildi.

Cezayir'deki İslami eğilimli en büyük parti Barış Toplumu Hareketi, 26 Ocak'ta partinin Genel Başkanı Abdurrazzak Mukri'yi aday göstermiş, ülkedeki en eski muhalif siyasi parti Sosyalist Güçler Cephesi (FFS) seçimi boykot edeceğini açıklamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, ocak ayında, 18 Nisan'da seçim yapılması için seçim kurulunu göreve çağıran kararnameyi imzalamıştı.

- Daha önce iki kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu

Cezayir'de, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cezayirli aktivist iş adamı Raşid Nekkaz (46) ile daha önce Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan emekli General Ali el-Ğadiri (60) imza listesini almak için başvuruda bulunmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyordu.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor.

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