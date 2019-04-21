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Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimi için 24 adaylık başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimi için 24 adaylık başvurusu

CEZAYİR (AA) - Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin sembol isimlerine karşı gösterilerin devam ettiği Cezayir'de 4 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimine 24 adaylık başvurusu olduğu bildirildi.

Cezayir İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için 11 Nisan'dan bu yana 24 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı seçimine, ülkedeki protestoları düzenleyen halk hareketi ve meclisteki muhalefet katılmayı reddediyor.

Cezayir Hakimler Sendikası, sokağa çıkan halkın Buteflika rejiminin sembol isimlerinin gitmesi yönündeki talepleri karşılanmadan seçimin yapılmasını kabul etmediklerini açıklamıştı.

Ülkede Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacağına yönelik açıklamasına rağmen geçiş dönemi yetkililerine karşı gösteriler devam ediyor.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler olarak öne çıkıyor.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

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