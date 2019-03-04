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Cezayir'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için 15 başvuru

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 05:26 | Son Güncelleme

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için 15 başvuru

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için 15 kişi adaylık başvurusu yaptı.

Cezayir resmi haber ajansının haberine göre, başvuru süresi dün sona erdi ve toplam 15 kişi cumhurbaşkanlığı adaylığı için evraklarını sundu.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika, İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle adaylık başvurusunu seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirdi.

Şahsen yapılmadığı için geçersiz olduğu ileri sürülen Butaflika'nın başvurusu ülkede tartışmalara neden oldu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika 10 Şubat'ta 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. Ancak yönetime 1999'da gelen ve dört dönemdir görev yapan Buteflika'nın, 5. kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede protestolara neden oluyor.

Adaylık başvurusunda bulunan isimler şöyle:

"Abdulaziz Butaflika, Emekli General Ali Gadiri, Gelecek Cephesi'nin Başkanı Abdulaziz Biliyd, Ulusal Bina Hareketi Başkanı ve eski bakan Abdulkadir bin Karine, Yurttaşlık İçin Demokratik Gençlik Cephesi Başkanı Ahmed Kuraye, Ahit 54 Partisi Başkanı Ali Fevzi Rubain, Açılım Hareketi Başkanı Ömer Buişşe, Ulusal Zafer Partisi Başkanı Addul Mahfuz, Tecemmu Partisi Başkanı Ali Zagdud, Reşid Nekkaz, Muhsin İmara, Ali Sukuri, Muhammed Bufiraş, Abduşşefik Sanhaci, Abdulhakim Hammadi"

Anayasa Mahkemesi seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklayacak. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Nisan'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Cumhurbaşkanlığı seçimleri

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