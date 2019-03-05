HABER

Cezayir'de "cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı duyurulsun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 00:01 | Son Güncelleme

Cezayir'de "cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı duyurulsun" çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki muhalifler, ülkedeki yetkili makamları, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığını duyurmaya ve Buteflika'ya karşı halk hareketinin büyümesi nedeniyle 18 Nisan'da yapılacak seçimleri ertelemeye" çağırdı.

Bazı muhalif partiler ve şahsiyetlerin ülkedeki son gelişmeleri görüşmek için Adalet ve Kalkınma Cephesi genel merkezinde düzenlediği üçüncü toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, Anayasanın cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ve seçimlerin ertelenmesiyle ilgili 102'nci maddesini aktifleştirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, cumhurbaşkanı adayı muhalif liderlerden seçimlerden çekilmeleri ve halkın iradesinin karşısında durmamaları istendi.

Toplantıya eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis ve Ahmed Benbitur, eski Enformasyon Bakanı Abdulaziz Rahabi ve muhalif parti temsilcileri de katıldı.

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesi, cumhurbaşkanının yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde yetki intikalinin nasıl olacağını belirliyor.

Meclis başkanının böyle bir durumda en fazla doksan gün olmak kaydıyla cumhurbaşkanlığı görevini üstlenerek, bu süre içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenlemesini öngören söz konusu maddeye göre, cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamıyor.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler, Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Kocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdiKocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdi
Özgür Özel: Vaat edecekleri bir şey yokÖzgür Özel: Vaat edecekleri bir şey yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Kremlin duyurdu: Rusya çekildi!

Kremlin duyurdu: Rusya çekildi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bir döneme damga vurmuştu! İşte yeni mesleği

Bir döneme damga vurmuştu! İşte yeni mesleği

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de akrabasının üzerine düştüğü bebek öldü

Kocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdi

Süleyman Soylu 'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

04 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

04 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Aydın'da 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Kaybettiği çocuğunu buldu ama...Acı veren olay

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.