CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki muhalifler, ülkedeki yetkili makamları, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığını duyurmaya ve Buteflika'ya karşı halk hareketinin büyümesi nedeniyle 18 Nisan'da yapılacak seçimleri ertelemeye" çağırdı.

Bazı muhalif partiler ve şahsiyetlerin ülkedeki son gelişmeleri görüşmek için Adalet ve Kalkınma Cephesi genel merkezinde düzenlediği üçüncü toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, Anayasanın cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ve seçimlerin ertelenmesiyle ilgili 102'nci maddesini aktifleştirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, cumhurbaşkanı adayı muhalif liderlerden seçimlerden çekilmeleri ve halkın iradesinin karşısında durmamaları istendi.

Toplantıya eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis ve Ahmed Benbitur, eski Enformasyon Bakanı Abdulaziz Rahabi ve muhalif parti temsilcileri de katıldı.

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesi, cumhurbaşkanının yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde yetki intikalinin nasıl olacağını belirliyor.