HABER

"Cezayir'de cumhurbaşkanlığı makamının boşalması çağrısı yetersiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 23:40 | Son Güncelleme

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi: "(Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören) 102. maddenin devreye sokulması reformlara imkan tanımaz. Ayrıca bu durum demokratik geçişe, özgür ve nezih seçimlerin yapılmasına da izin vermez"

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in, cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısını yetersiz buldu.

Barış Toplumu Hareketi yönetim kadrosu, Genelkurmay Başkanı Salih'in çağrısını değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Salih'in çağrısının yetersiz olduğu belirtilerek, bu adımdan önce bir uzlaşı hükümeti ve bağımsız seçim komisyon kurulması talep edildi.

Açıklamada, "102. maddenin devreye sokulması reformlara imkan tanımaz. Ayrıca bu durum demokratik geçişe, özgür ve nezih seçimlerin yapılmasına da izin vermez." ifadeleri kullanıldı.

Partinin açıklamasında, 102. maddenin uygulanması halinde buna Cezayir halkının taleplerini gerçekleştirecek uygulamaların da eklenmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Seçim yasasının değiştirilmesini, siyasi çalışmaların özgürleştirilmesini, yargı bağımsızlığını ve milli servetin korunmasını garanti altına alan kararnamelerin acilen yayımlanmasını isteyen Barış Toplumu Hareketi, Cezayir halkına, reformların ve taleplerinin güvence altına alınması için barışçıl gösterilere devam etmeleri çağrısında bulundu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, bugün devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

- Anayasa'nın 102'nci maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

- Cezayir'de gösteriler

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Buteflika, protestolar üzerine 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Ancak Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuştu (1)
Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (4)Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
102. maddenin uygulanması Barış Toplumu Hareketi Partisi Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika

En Çok Okunan Haberler

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.